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الجيش اليمني: مقتل 23 من مسلحي الحوثيين بمعارك في مأرب

11:14 م الإثنين 15 فبراير 2021
الجيش اليمني: مقتل 23 من مسلحي الحوثيين بمعارك في مأرب

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ)

أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، بمقتل 23 عنصرا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة مأرب، شرقي صنعاء.

وقال موقع الجيش "سبتمر نت": "إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش و ميليشيا الحوثي، بعد عملية استدراج ناجحة نفذتها قوات الجيش لمجاميع تابعة للميليشيا الحوثية، في محزام ماس، شرق معسكر ماس، في جبهة الجدعان".

وأسفرت المعارك عن مقتل 23 عنصرًا، بينهم قائد المجاميع الحوثية، وإصابة العشرات منها، حسبما أفاد الموقع.

بالتزامن، ذكر الموقع أن مدفعية الجيش أحرقت دوريتين قتاليتين، تابعتين للميليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها.

وأشار موقع الجيش إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت غارتين جويتين، استهدفت الأولى نقطة قيادة وسيطرة تابعة للميليشيا الحوثية الانقلابية، غرب معسكر ماس بينما استهدفت الأخرى دورية محملة بالأسلحة والذخائر في منطقة نبعة.

ومنذ أيام تشهد محافظة مأرب تصعيدًا عسكريًا كبيرًا أدى إلى مواجهات عنيفة غير مسبوقة بين القوات الحكومية والحوثيين.

ويحاول الحوثيون التقدم في هذه المحافظة النفطية من أجل السيطرة عليها، كونها تعد أهم معاقل الحكومة اليمنية.

الجيش اليمني الحوثيين صنعاء محافظة مأرب

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