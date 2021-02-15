الصحة الفلسطينية: إسرائيل تمنع إدخال لقاحات كورونا إلى غزة

رام الله - (د ب أ)

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء اليوم الاثنين، إن إسرائيل منعت إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي سيرتها الوزارة إلى قطاع غزة.

وذكرت الكيلة في بيان صحفي أنه جرى اليوم نقل 2000 جرعة من لقاح" سبوتنيك في" الروسي، لتدخل إلى قطاع غزة إلا أن السلطات الإسرائيلية منعت إدخالها.

وأوضحت الكيلة أن الجرعات كانت مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى فيروس كورونا، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن "هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية نقلت دفعة من لقاحات كورونا إلى معبر "بيتونيا" تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، لكن تم إرجاعها في ظل عدم قرار إسرائيلي بالسماح بنقلها.

وبدأت وزارة الصحة الفلسطينية في الثاني من الشهر الجاري حملة التطعيم ضد مرض فيروس كورونا بالطواقم الطبية العاملة في الضفة الغربية فيما لم يصل غزة أي لقاحات حتى الآن.