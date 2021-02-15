قصف صاروخي لمطار أربيل في العراق والقنصلية الأمريكية تطلق صافرات الإنذار

وكالات

سقطت قذائف صاروخية في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق، مساء الاثنين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

واستهدفت 3 قذائف هاون، مطار أربيل سقط 2 منها في المدينة بعدما تصدت لهما مضادات التحالف الدولي.

‏وسمع دوي انفجارات قرب مطار أربيل الدولي وتصاعد أعمدة الدخان من محيط المطار.

وأطلقت القنصلية الأمريكية في اربيل صافرات الإنذار بعد الحادث.