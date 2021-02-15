أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس البدري فرغلي لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

بوريس جونسون: التهديد القادم من فيروس كورونا لا يزال واقعياً للغاية

08:21 م الإثنين 15 فبراير 2021
بوريس جونسون: التهديد القادم من فيروس كورونا لا يزال واقعياً للغاية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

لندن - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ضرورة تسريع الجهود في مكافحة فيروس كورونا، قائلاً: إن "التهديد القادم من الفيروس لا يزال واقعياً للغاية".

وأثنى جونسون، في مؤتمر مشترك مع مسؤولين آخرين عُقد اليوم الاثنين، في لندن على "الجهد المذهل" لبرنامج التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في بلاده.

ووصف جونسون هذه الجهود بـ "الإنجاز الوطني غير المسبوق"، داعياً لاستكمال هذه الجهود، قائلاً: "ليس هناك وقت للراحة".

وأضاف جونسون أن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفى في الوقت الحالي أكبر مما كان عليه خلال الذروة الأولى في أبريل، وأنه لا تزال الإصابات عالية.

وأكد جونسون ضرورة التفاؤل والصبر في الوقت نفسه في ظل هذه الأزمة والتطعيم الجاري.

ودعى جونسون المواطنين إلى البقاء في المنازل، مضيفاً أنه يتمنى أن تعُطى اللقاحات إلى كل شخص تخطى الخمسين عاماً من العمر وذلك بحلول نهاية أبريل القادم.

ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه سيضع "خارطة طريق تخبرنا قدر المستطاع عن الطريق إلى الحياة الطبيعية، وعلى الرغم من أن بعض الأمور غير مؤكدة بشكل كبير إلا أننا نريد لهذا الإغلاق أن يكون الأخير".

وأشار جونسون إلى أنه يريد أن يكون التقدم المُشار إليه "حذراً" و"لا رجوع فيه".

هذا المحتوى من

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيروس كورونا

الخبر التالى:

من هي أوكونجو إيويلا أول امرأة ترأس منظمة التجارة العالمية؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173813

    عدد المصابين

  • 134960

    عدد المتعافين

  • 9994

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:للمحافظين والمواطنين.. توجيهات حكومية عاجلة استعدادا لموجة الطقس السيئ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا