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بريطانيا: قدمنا أول جرعة لقاح كورونا للفئات الأكثر ضعفًا

08:04 م الإثنين 15 فبراير 2021
بريطانيا: قدمنا أول جرعة لقاح كورونا للفئات الأكثر ضعفًا

فيروس كورونا

لندن - (د ب أ)

حققت المملكة المتحدة هدفها المتمثل في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا لكل من هم في المجموعات الأربع الأولى ذات الأولوية بحلول 15 فبراير، وفقًا لتغريدة لوزير الصحة البريطاني مات هانكوك على موقع تويتر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هانكوك، قوله في مقطع من مقابلة تلفزيونية إن كل شخص في المجموعات الأربع الأولى تم تطعيمه، وحث جميع المواطنين على قبول تلقي اللقاح.

يذكر أن هناك ما يقرب من 6ر14 مليون شخص في تلك المجموعات، وهم يمثلون حوالي 88% من الوفيات الناجمة عن المرض.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بما وصفه بـ"إنجاز مهم" يتمثل في إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد-19) والذي تجاوز 15 مليونا.

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