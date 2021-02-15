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الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي في أنقرة

06:49 م الإثنين 15 فبراير 2021
الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي في أنقرة

ديفيد ساترفيلد

أنقرة - (د ب أ)

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الإثنين، السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد، على خلفية بيان واشنطن حول مقتل 13 مواطنًا تركيًا في منطقة غارا شمالي العراق، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وقالت الوزارة في بيان: "تم استدعاء السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد إلى وزارتنا اليوم، وتم إبلاغه باحتجاجنا بأشد العبارات حيال البيان الأمريكي".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان في وقت سابق، إن كانت أنباء مقتل المواطنين الأتراك على يد منظمة حزب العمال الكردستاني صحيحة، فإننا ندين هذه العملية بأشد العبارات.

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة تأسف لمقتل مواطنين أتراك في إقليم كردستان شمالي العراق، نقف إلى جانب حليفتنا في الناتو ونقدم تعازينا لأسر قتلى الاشتباكات الأخيرة.

كانت القوات التركية، عثرت أمس الأحد، على جثامين 13 مواطنًا لدى مداهمة إحدى مغارات حزب العمال الكردستاني في منطقة غارا شمالي العراق، وذلك في إطار عملية "مخلب النسر-2"، التي أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انتهاءها بتحييد 50 إرهابيًا.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش بعد وقف لإطلاق النار استمر لعامين.

ديفيد ساترفيلد أنقرة وزارة الخارجية التركية تركيا

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