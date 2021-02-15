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أمين عام الناتو يطالب الدول الأعضاء بزيادة الأموال المخصصة للردع والدفاع

06:43 م الإثنين 15 فبراير 2021
أمين عام الناتو يطالب الدول الأعضاء بزيادة الأموال المخصصة للردع والدفاع

حلف الناتو

بروكسل - (د ب أ)

طالب ينس ستولتنبرج، أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) الدول الأعضاء بزيادة النفقات المشتركة المخصصة للردع والدفاع.

وقال ستولتنبرج في بروكسل اليوم الاثنين، إن زيادة النفقات المشتركة ستعزز الوعد بالدفاع المتبادل وسيسهم في تحقيق توزيع أكثر عدلا للأعباء.

وأوضح السياسي النرويجي، أن الأموال الإضافية يمكن استخدامها على سبيل المثال في دعم تمركز قوات الناتو في الدول الأعضاء الواقعة شرقي أوروبا وفي عمليات المراقبة الجوية والمناورات.

وحسب تصريحات ستولتنبرج، فإن مقترح زيادة النفقات المشتركة هو جزء من حزمة يعتزم طرحها على اجتماع افتراضي لوزراء دفاع الحلف بعد غد الأربعاء.

وقال إن الحزمة تتضمن أيضا وضع أهداف أكثر وضوحًا للقدرات الدفاعية للدول الأعضاء من أجل ضمان الامتثال للحد الأدنى من المعايير.

كما اقترح ستولتنبرج إجراء مشاورات إضافية من أجل تعزيز التنسيق السياسي بين الدول الأعضاء البالغ عددها 30 دولة، معربا عن اعتقاده بأن الخطة الاستراتيجية الحالية للناتو في حاجة إلى المراجعة.

ومن المنتظر أن يجري التشاور حول مقترحات ستولتنبرج بين الدول الأعضاء خلال الأسابيع التالية، ومن الممكن، في أحسن الاحوال، أن تحصل هذه المقترحات على موافقة زعماء الدول الأعضاء خلال قمتهم المقبلة التي لم يتحدد لها موعدًا بعد.

حلف الناتو ينس ستولتنبرج بروكسل

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