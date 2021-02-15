الأردن يفتتح مركزًا للتلقيح ضد كورونا داخل مخيم للاجئين السوريين

عمان - (ا ف ب)

افتتح الأردن اليوم الاثنين، مركزًا للتلقيح ضد (كوفيد-19) داخل مخيم الزعتري للاجئين الذي يستقبل نحو 80 الف لاجئ سوري في محافظة المفرق شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الاردن محمد حواري لفراس برس، إن هذا المركز الذي افتتحته وزارة الصحة اليوم، يعد المركز الأول في العالم داخل مخيم لاجئين وهو سيوفر الوقت والجهد ويسرع عملية إعطاء اللقاح لسكان المخيم.

وأضاف أن "نحو 2000 لاجىء سوري من هذا المخيم سجلوا أسماءهم على المنصة الحكومية لتلقي اللقاح"، مشيرا إلى أن 1200 منهم انطبقت عليهم الشروط في المرحلة الأولى هذه.

وبحسب الحواري "سيتلقى اليوم 52 لاجئا اللقاح فيما سيتلقى يوم غدا الثلاثاء 44 لاجئا آخر اللقاح".

وأوضح إنه "سبق وأن تم تلقيح 164 لاجئا سوريًا من مخيم الزعتري في مركز صحي خارج المخيم".

ويستضيف الأردن حاليا نحو 663 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون.

وتقول المملكة إن كلفة استضافة هؤلاء اللاجئين تجاوزت العشرة مليار دولار.

واطلقت وزارة الصحة نهاية العام الماضي موقعا الكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح شرط أن يكونوا من الكوادر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن هم فوق 65 عاما.

بدأ الاردن في 13 يناير الماضي مجانًا عملية تطعيم اللاجئين المسجلين على اراضيه بلقاح ضد كوفيد-19. وكان يتم تلقيح اللاجئين في مركز صحي في بلدة المفرق خارج المخيم.

وتستهدف الحملة في البداية 20 الى 25 في المئة من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10,5 ملايين نسمة.

وبحسب السلطات الصحية سجل عبر المنصة الحكومية حتى اليوم بالمجمل نحو 372 الفا، وتلقى اللقاح نحو 50 الفا.

وبحسب وزارة الصحة سجل الأردن حتى الآن نحو 347 الف إصابة بفيروس كورونا، و4455 وفاة.