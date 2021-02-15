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تل أبيب تغري السكان بالطعام المجاني لتشجيعهم على تلقي لقاح كورونا

05:29 م الإثنين 15 فبراير 2021
تل أبيب تغري السكان بالطعام المجاني لتشجيعهم على تلقي لقاح كورونا

لقاح كورونا

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن مجلس بلدية تل أبيب اليوم الاثنين، أنه سيستخدم وجبات غذاء مجانية كحافز لتشجيع السكان على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، بعد استخدام مبادرة مماثلة في مدينة بني براك المجاورة التي يسكنها متشددون دينيا.

وقال مجلس المدينة إنه بإمكان سكان منطقتين من المناطق التي تسمى بالمناطق "الحمراء" فى المدينة واللتين تعانيان من ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وانخفاض نسبة الاقبال على تلقي التطعيمات، الحصول على الطعام مقابل تلقي جرعات اللقاح.

وفي يافا، حيث يعيش العديد من العرب الإسرائيليين، يتم توفير الأطباق التقليدية الشرق أوسطية كالحمص والكنافة، في حين يمكن لسكان منطقة كريات شالوم الاستمتاع بالبيتزا والقهوة.

وسيتمكن السكان الذين يظهرون دليلا على تلقيهم التطعيم وبطاقة خاصة بسكان تل أبيب، والتي يمكنهم أيضا الاشتراك في الموقع في الحال، من الحصول على هديتهم.

ويأتي ذلك في أعقاب مبادرة من مدينة بني براك "الحمراء" حيث يقدم للسكان حساء "كولينت" وهو نوع من الحساء يأكله اليهود عادة في يوم السبت، مقابل تلقي التطعيم.

لقاح كورونا تل أبيب فيروس كورونا

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