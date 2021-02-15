أنقرة تستدعي السفير الأمريكي لديها بعد تصريحات واشنطن حول مقتل 13 تركيا بالعراق
وكالات:
استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير الأمريكي لدى أنقرة لتبلغه "بأشد العبارات" رد فعل تركيا على بيان أصدرته واشنطن بشأن مقتل 13 تركيا "خطفهم مسلحون أكراد شمال العراق"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وقالت تركيا أمس الأحد إن "مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور أعدموا 13 تركيا، منهم عسكريون وأفراد شرطة، خلال عملية عسكرية ضد الجماعة".
بدورها قالت واشنطن إنها تندد بقتل الأتراك إذا ثبتت صحة التقارير عن مسؤولية حزب العمال الكردستاني عنه".
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