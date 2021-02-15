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وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره القطري في طهران

04:09 م الإثنين 15 فبراير 2021
وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره القطري في طهران

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران -(د ب أ):

استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاثنين في طهران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن الجانبين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان الوزير القطري صرح مؤخرا بأن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة لدعم العملية السياسية والدبلوماسية بهدف عودة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي وتقليل التوترات في المنطقة.

وأجاب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم على سؤال بهذا الشأن بالقول :"نرحب بهذه المساعدة. قطر من أصدقاء إيران الإقليميين. وهناك مشاورات وثيقة بين إيران وقطر على مختلف المستويات".

محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني إيران قطر طهران محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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