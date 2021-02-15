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روسيا تعلن تسجيلها أول اختبار على مستوى العالم للكشف عن السلالة البريطانية من كورونا

02:31 م الإثنين 15 فبراير 2021
روسيا تعلن تسجيلها أول اختبار على مستوى العالم للكشف عن السلالة البريطانية من كورونا

فيروس كورونا في روسيا

وكالات:

أعلنت روسيا تسجيلها أول اختبار في العالم للكشف عن السلالة "البريطانية" من الفيروس التاجي، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأكدت الهيئة أن مثل هذا النظام هو الأول من نوعه في العالم، مشيرة إلى أن الاختبارات التي أجريت على العينات السريرية للسلالة أظهرت دقة عالية.

ولفت البيان إلى أن التكنولوجيا الجديدة يمكن استخدامها لتطوير الكواشف ورصد أي طفرات أخرى في فيروس كورونا، بالإضافة إلى مسببات الأمراض المعدية الأخرى التي تتطلب اختبارات جماعية سريعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في 10 يناير أن السلالة الجديدة من الفيروس التاجي التي جرى اكتشافها في البداية في بريطانيا، قد ظهرت الأسبوع الماضي في ستة بلدان أخرى، ليصل المجموع إلى 86 بلدا.

وعلم عن اكتشاف طفرة جديدة في فيروس كورونا "سارس – كوف- 2" في بريطانيا في منتصف ديسمبر 2020.

وأفاد المجلس الاستشاري البريطاني المعني بالتهديدات الفيروسية التنفسية الجديدة والناشئة في وقت لاحق، أن هذا النوع من الفيروس التاجي ينتشر بشكل أسرع.

ولم يعثر العلماء حتى الآن على أي أدلة تثبت أن السلالة الجديدة أكثر فتكا أو أكثر شدة، غير أن عددا من بلدان العالم بما فيها روسيا علقت الرحلات الجوية إلى ومن بريطانيا.

من جهتها قالت مديرة المصلحة الفدرالية الروسية للإشراف على حماية حقوق المستهلكين، آنا بوبوفا، إن اللقاحات الروسية ستكون فعالة ضد السلالة البريطانية لفيروس كورونا.

روسيا السلالة البريطانية فيروس كورونا

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