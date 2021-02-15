أول سفير إماراتي لدى إسرائيل يؤدي اليمين القانونية أمام حاكم دبي

أول سفير إماراتي لدى إسرائيل يؤدي اليمين القانونية

دبي – (بي بي سي):

أدى الدبلوماسي الإماراتي محمد محمود آل خاجة اليمين كأول سفير لبلاده لدى إسرائيل.

وتمنى حاكم دبي محمد بن راشد، للسفير الخاجة التوفيق في مهمته والعمل على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين دبي واسرائيل.

وكان البلدان وقعا اتفاق تطبيع في سبتمبر الماضي في البيت الابيض.

وأعلن مجلس الوزراء الإماراتي والحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي موافقتهما على تبادل السفراء.

ولم يعلن بعد عن موعد وصول السفيرالإماراتي إلى إسرائيل.