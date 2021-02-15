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تكدس الشاحنات على الحدود الألمانية-التشيكية بعد بدء عمليات فحص المسافرين

11:42 ص الإثنين 15 فبراير 2021
تكدس الشاحنات على الحدود الألمانية-التشيكية بعد بدء عمليات فحص المسافرين

ارشيفية

براغ- (د ب أ):

تكدست الشاحنات لعدة كيلومترات على الطرق التشيكية المؤدية إلى الحدود الألمانية بعد أن صنفت ألمانيا جارتها على أنها منطقة خطر بسبب متغير فيروس كورونا، وفرضت إجراءات فحوص على المسافرين القادمين منها.

وعلى الطريق السريع الذي يربط بين العاصمة التشيكية براغ ومدينة دريسدن الألمانية، اصطفت الشاحنات في طوابير ممتدة على طول الطريق صباح اليوم الاثنين. وكانت الشرطة توقف السائقين قبل السماح لهم بدخول النفق هناك.

وعلى الطريق السريع المؤدي إلى مدينة نورنبرج الألمانية، اصطف طابور من الشاحنات على امتداد أكثر من 20 كيلومترا، وفقا لمكتب إدارة الطرق السريعة وأخبار المرور الإذاعية.

وتطبق ألمانيا اعتبارا من أمس الأحد حظر دخول على حدودها مع جمهورية التشيك وولاية تيرول النمساوية، بسبب مخاوف من سلالات أكثر ضراوة لفيروس كورونا المستجد في تلك المناطق.

وهناك استثناءات للعمال الذين يتعين عليهم التنقل عبر الحدود، بما في ذلك سائقي الشاحنات والمواطنين الألمان أو الأجانب المقيمين في ألمانيا.

ويتعين على هؤلاء الأشخاص التسجيل عبر الإنترنت وتقديم اختبار فيروس كورونا سلبيا على الحدود، والذي يجب ألا يتجاوز مدته 48 ساعة.

وعززت السلطات التشيكية قدرتها على إجراء الاختبارات في المناطق الحدودية استجابة لحظر السفر، عبر الاستعانة بقوات الحماية المدنية على سبيل المثال لإنشاء مرافق إضافية.

وتشكل التشيك جزءا رئيسيا من سلسلة التوريد للعديد من الشركات الألمانية. وحذرت بعض شركات في قطاع صناعة السيارات بالفعل من أن القيود قد تؤدي مرة أخرى إلى توقف المصانع.

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