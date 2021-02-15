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الصين تراقب طرح لقاح سينوفارم في 58 دولة

10:47 ص الإثنين 15 فبراير 2021
الصين تراقب طرح لقاح سينوفارم في 58 دولة

لقاح سينوفارم

هراري- (د ب أ):

تعمل الصين مع 58 دولة نامية بشأن توزيع مساعدات من جرعات لقاح كورونا، حسبما صرح سفير الصين لدى زيمبابوي، جيو شاوشون، للصحفيين في العاصمة الزيمبابوية هراري.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء ان جيو تحدث في حفل بمناسبة وصول 200 ألف جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم إلى زيمبابوي.

وصرح وزير المالية مثولي نكوبي للصحفيين بأن زيمبابوي تخطط للحصول على 8ر1 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، بما في ذلك 600 ألف جرعة الشهر المقبل.

ويقول نكوبي إن زيمبابوي سوف تستمر فى ذلك إلى أن تحقق مناعة القطيع.

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