أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

ألمانيا تسجل 4426 إصابة و116 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

07:50 ص الإثنين 15 فبراير 2021
ألمانيا تسجل 4426 إصابة و116 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

برلين - (أ ش أ):
سجلت ألمانيا، اليوم الإثنين، 4 آلاف و426 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و338 ألفا و987 حالة.
وأظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية، وفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية، أنه تم تسجيل 116 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 65 ألفا و76 حالة.
وبلغت الحالات النشطة 145 ألفا و200 حالة بينما تعافى مليونان و112 ألف حالة من الجائحة.

هذا المحتوى من

ألمانيا فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

وزيرة خارجية بيرو تستقيل بسبب حصولها على جرعة مبكرة من لقاح كوفيد-19

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173813

    عدد المصابين

  • 134960

    عدد المتعافين

  • 9994

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 611 إصابة وتوجيهات السيسي بشأن الطلاب و20 قرارًا حول الدراسة والامتحانات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا