باكستان تسجل 1048 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس كورونا
إسلام آباد - (أ ش أ):
سجلت باكستان 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 564 ألفا و77 حالة.
وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان -حسبما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الاثنين- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 26 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 12 ألفا و333 وفاة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي حاليا في باكستان 525 ألفا و997 شخصا فيما ارتفع عدد الحالات النشطة إلى 25 ألفا و747 شخصا.
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