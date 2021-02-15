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التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي نحو السعودية

12:35 ص الإثنين 15 فبراير 2021
التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي نحو السعودية

تدمير طائرة مسيرة- أرشيفية

وكالات:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي، المنتمية لإيران، باتجاه السعودية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني.

وقال المالكي، في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية، إن "تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران"، مشددا على أن المدنيين والأعيان المدنية "خط أحمر".

وكشف المتحدث أن قواته اعترضت أكثر من 345 صاروخا باليستيا و515 طائرة مسيرة، معتبرا أن الميليشيات تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية.

وردا على سؤال حول رفع الولايات المتحدة للحوثيين من قائمة الإرهاب، وإمكانية تأثير ذلك على تحركاتهم الأخيرة، أوضح المتحدث أن القرار الأمريكي لم يشمل قادة الميليشيات، كما أن الإدارة الأمريكية جددت موقفها الداعم للمملكة.

طائرة مسيرة مفخخة ميليشيات الحوثي التحالف العربي السعودية

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