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رئيس الأركان السوداني: بناء جيش وطني واحد محترف من أهداف الثورة

11:12 م الأحد 14 فبراير 2021
رئيس الأركان السوداني: بناء جيش وطني واحد محترف من أهداف الثورة

رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثم

الخرطوم - (أ ش أ):
أكد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين أن من أهداف الثورة بناء جيش وطني واحد محترف وقادر على أداء واجبه، وذلك باتفاق جميع الشركاء.
وذكر الإعلام العسكري السوداني في بيان مساء اليوم الأحد أن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين استقبل رئيس حركة تحرير السودان عضو مجلس الشركاء مني أركو مناوي، والوفد المرافق له، حيث رحب رئيس هيئة الأركان بالزيارة، متمنيًا السلام والاستقرار للبلاد.
وتناول اللقاء سبل الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتطبيق اتفاقية السلام الموقعة بجوبا.
من جانبه، أكد مناوي حرص الحركة على التواصل مع القوات المسلحة ومساهمتها في حماية السلام وبسط الاستقرار بأن تسود روح العمل لمعالجة ما تجاوزته النصوص، لافتا إلى أهمية إزالة الحواجز بين الحركات والقوات المسلحة.

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محمد عثمان الحسين هيئة الأركان السوداني السودان الخرطوم

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