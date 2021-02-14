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العراق: العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الشريط الحدودي مع سوريا

09:24 م الأحد 14 فبراير 2021
العراق: العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الشريط الحدودي مع سوريا

طائرة مسيرة

بغداد - (أ ش أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الشريط الحدودي مع سوريا.
ذكرت الخلية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن قوة مشتركة من مقر ووحدات لواء المغاوير السادس الفرقة السادسة عثرت على طائرة مسيرة وصاروخين على الشريط الحدودي مع سوريا، وتم التعامل معها من قبل الجهد الهندسي.
وفي سياق آخر، قبضت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء مغاوير القيادة على أحد الإرهابيين في منطقة الإسحاقي التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

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طائرة مسيرة بغداد العراق سوريا

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