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التشيك تعيد فرض حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

09:14 م الأحد 14 فبراير 2021
التشيك تعيد فرض حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

فيروس كورونا في التشيك

براغ - (د ب أ)

أعادت الحكومة التشيكية اليوم الأحد، فرض حالة طوارئ جديدة لمدة أسبوعين بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير.

وسيكون الإجراء، الذي يوفر الأساس القانوني لإغلاق المتاجر وحظر التجول، ساري المفعول لمدة 14 يومًا اعتبارًا من غد الاثنين.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب تقدم به ممثلو جميع المناطق الإدارية الأربع عشرة بما في ذلك العاصمة براغ.

وكان البرلمان قد رفض في وقت سابق تمديد حالة الطوارئ، المستمرة منذ أكتوبر الماضي، وكان من المقرر أن تنتهي في منتصف ليل الأحد.

ولا يزال من الممكن إحالة القرار إلى المحكمة الدستورية. وقد حذر رئيس مجلس الشيوخ ميلوس فيسترتشيل صراحة من "تقويض رقابة البرلمان".

وفي غضون ذلك، حذر عالم الأحياء ياروسلاف فليجر من أن 20 ألف شخص إضافي قد يموتون إذا تم تخفيف القواعد.

وأكدت جمهورية التشيك تسجيل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا و18143 حالة وفاة منذ ظهور الوباء.

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