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وزير المالية السوداني يؤكد ضرورة خفض معدلات العجز في الموازنة

08:09 م الأحد 14 فبراير 2021
وزير المالية السوداني يؤكد ضرورة خفض معدلات العجز في الموازنة

الدكتور جبريل ابراهيم

الخرطوم - (أ ش أ):
أكد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، ضرورة خفض معدلات العجز في الموازنة إضافة إلى تقليل الاستدانة من البنك المركزي إلى أدنى المستويات.
ونقلت وزارة المالية السودانية، في بيان اليوم الأحد، مطالبة إبراهيم، قيادات الوزارة بالعمل كفريق واحد بين كل الإدارات مما يساهم بصورة مباشرة في تنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة والإيفاء بالتزاماتها.
ووعد وزير المالية السوداني، لدى اجتماعه مع مدراء الإدارات العامة، بوضع خطة عمل واضحة بالتركيز على إمكانات السودان وموارده الهائلة، من خلال تحديث العمل الإداري، مشددا على أن السودان لديه الفرصة ليكون سلة غذاء العالم.

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جبريل إبراهيم الخرطوم السودان وزارة المالية

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