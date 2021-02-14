أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

كوريا الجنوبية تسجل 6 إصابات إضافية بسلالات كورونا المتحورة والإجمالي يبلغ 94

08:01 م الأحد 14 فبراير 2021
كوريا الجنوبية تسجل 6 إصابات إضافية بسلالات كورونا المتحورة والإجمالي يبلغ 94

كوريا الجنوبية

سول - (أ ش أ):

سجلت كوريا الجنوبية 6 إصابات بسلالات كورونا المتحورة شديدة العدوى.

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أنها أكدت 6 حالات إصابة إضافية بالسلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بهذه السلالات إلى 94 حالة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتم تأكيد الإصابة بالسلالة المتحورة المكتشفة في بريطانيا، بما يشمل 4 حالات قادمة من غانا، وحالة واحدة من كل من بولندا والإمارات العربية المتحدة.

وقد تم الإبلاغ عن إصابة 5 أشخاص بكورونا أثناء إجراءات دخول البلاد في المطارات، وأكدت إصابة شخص آخر - أنهى فترة العزل الذاتي - من خلال اختبار كورونا الذي يجرى للقادمين بعد دخول البلاد.

وذكرت الوكالة أنه لم تظهر حالات إصابة بالسلالة المتحورة من بين المخالطين للخمسة مصابين.

أما المصاب الأخير الذي أعفى من العزل الذاتي، فقد خالط 16 زميلا له في العمل، وتم وضعهم تحت الحجر الصحي بعد أن خرجت نتائج اختباراتهم للفيروس سلبية.

من بين الـ94 إصابة بالسلالات المتحورة، هناك 75 إصابة بالسلالة البريطانية، و13 إصابة بسلالة جنوب أفريقيا، و6 إصابات بسلالة البرازيل.

هذا المحتوى من

كوريا الجنوبية سلالات كورونا المتحورة فيروس كورونا

الخبر التالى:

اليمن: عشرات القتلى في صفوف الحوثيين إثر هجمات على مأرب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173202

    عدد المصابين

  • 134638

    عدد المتعافين

  • 9935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رياح وعواصف رملية.. ماذا يعني "منخفض القبرصي" الذي تتعرض له مصر الثلاثاء؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا