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السودان يؤكد تعاونه التام مع بعثة "يونيتامس"

07:28 م الأحد 14 فبراير 2021
السودان يؤكد تعاونه التام مع بعثة "يونيتامس"

إبراهيم جابر

الخرطوم - (أ ش أ):
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق ابراهيم جابر تعاون السودان التام مع بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) بما يمكنها من الاضطلاع بدورها وتسهيل مهامها في السودان.
وشدد الفريق ابراهيم جابر - خلال لقائه، اليوم الأحد مع فولكر بيرس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "يونيتامس" - على تنفيذ ما جاء في قرار مجلس الأمن الخاص بإنشاء البعثة، والذي حدد 4 أهداف للبعثة، متمثلة في المساعدة في التحول السياسي، والمساعدة في إرساء دعائم السلام، وبناء السلام، وحشد الدعم.
وقال السفير عمر الشيخ رئيس اللجنة التنسيقية الوطنية لبعثة "يونيتامس"، في تصريح صحفي، "إن الطرفين اتفقا على الاستمرار في التعاون التام من خلال اللجنة التنسيقية الوطنية لمتابعة تحقيق أهداف البعثة مع فريق الدعم القطري"، مؤكدا التزام البعثة بتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودان.

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ابراهيم جابر الخرطوم السودان يونيتامس

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