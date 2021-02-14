أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

إخماد حريق هائل اندلع في 500 سيارة وقود على الحدود الأفغانية الإيرانية

06:06 م الأحد 14 فبراير 2021
إخماد حريق هائل اندلع في 500 سيارة وقود على الحدود الأفغانية الإيرانية

كابول - (د ب أ)

تم إخماد حريق هائل على الحدود بين أفغانستان وإيران، طال مئات الشاحنات والحاويات بقيمة تقدر بملايين الدولارات، اليوم الأحد، بعد أن ظل مشتعلاً لأكثر من 28 ساعة.

وقال مسؤولون إن الحريق بدأ بمكتب الجمارك ببلدة إسلام قلعة الحدودية في محافظة حيرات الواقعة غربي أفغانستان بعد أن انفجرت شاحنة وقود.

وأضاف المسؤولون أن الحريق سرعان ما امتد ليشمل ما لا يقل عن 500 شاحنة أخرى للوقود والغاز وشاحنات بضائع.

وتم نقل 17 شخصًا مصابًا حتى الآن إلى المستشفيات بالإقليم، وفقا للمسؤولين، الذين نفوا تقارير بوسائل إعلام إيرانية وأفغانية بمقتل 50 شخصًا في الحادث.

ولم يتسن على الفور التأكد من حصيلة الوفيات.

وكافح نحو 20 فريقًا من فرق مكافحة الحرائق من كلا إيران وأفغانستان المجاورين لمدة 28 ساعة على الأقل لإخماد الحريق.

وقال مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الكارثة" تسببت في أضرار تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، حيث طال الحريق كل السلع بمكتب الجمارك.

حريق الحدود الأفغانية الإيرانية انفجار شاحنة وقود

الخبر التالى:

نيوزيلندا تغلق أكبر مدينة في البلاد منعا لتفشي فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173202

    عدد المصابين

  • 134638

    عدد المتعافين

  • 9935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:امتحانات النقل والثانوية والحضور في المدارس.. 20 قرارًا جديدًا لوزير التعليم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا