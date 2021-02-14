إخماد حريق هائل اندلع في 500 سيارة وقود على الحدود الأفغانية الإيرانية

كابول - (د ب أ)

تم إخماد حريق هائل على الحدود بين أفغانستان وإيران، طال مئات الشاحنات والحاويات بقيمة تقدر بملايين الدولارات، اليوم الأحد، بعد أن ظل مشتعلاً لأكثر من 28 ساعة.

وقال مسؤولون إن الحريق بدأ بمكتب الجمارك ببلدة إسلام قلعة الحدودية في محافظة حيرات الواقعة غربي أفغانستان بعد أن انفجرت شاحنة وقود.

وأضاف المسؤولون أن الحريق سرعان ما امتد ليشمل ما لا يقل عن 500 شاحنة أخرى للوقود والغاز وشاحنات بضائع.

وتم نقل 17 شخصًا مصابًا حتى الآن إلى المستشفيات بالإقليم، وفقا للمسؤولين، الذين نفوا تقارير بوسائل إعلام إيرانية وأفغانية بمقتل 50 شخصًا في الحادث.

ولم يتسن على الفور التأكد من حصيلة الوفيات.

وكافح نحو 20 فريقًا من فرق مكافحة الحرائق من كلا إيران وأفغانستان المجاورين لمدة 28 ساعة على الأقل لإخماد الحريق.

وقال مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الكارثة" تسببت في أضرار تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، حيث طال الحريق كل السلع بمكتب الجمارك.