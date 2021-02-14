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رئيس الحكومة الليبية الجديد يبدأ مشاورته لتشكيل ‎حكومته

06:05 م الأحد 14 فبراير 2021
رئيس الحكومة الليبية الجديد يبدأ مشاورته لتشكيل ‎حكومته

عبد الحميد دبيبة

طرابلس - (أ ش أ):
بدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة اليوم الأحد، ومشاورته لتشكيل ‎حكومته الجديدة.
وكتب دبيبة، في تغريدة له على تويتر أوردتها وكالة الأنباء الليبية "بدأنا فعليا عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي استلمناها".
وشدد رئيس الحكومة على أهمية انضمام الكفاءات إلى الحكومة الجديدة، قائلا: "ستكون اختياراتنا وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة".
وأضاف: "لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائما".
من جهة أخرى.. التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، وناقشا جهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة، وتوحيد مؤسسات الدولة تحقيقاً للأهداف الوطنية.

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عبدالحميد دبيبة طرابلس الحكومة الليبية ليبيا

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