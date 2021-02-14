إيران تختبر صاروخًا ذكيًا بمدى 300 كيلومتر
طهران - (د ب أ)
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، عن اختبار صاروخ ذكي بمدى 300 كيلومتر.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، عن قائد القوة البرية للجيش الايراني، العميد كيومرث حيدري أن وحدة صاروخ القوة البرية للجيش قامت باختبار صاروخ ذكي بمدى 300 كيلومتر "في إحدى مناطق البلاد"، دون مزيد من التوضيح.
وقال العميد حيدري إن هذا الصاروخ "يتمتع بقدرات عالية في مجال الرؤية والذكاء والدقة وهو جاهز للدفاع عن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف الظروف الجوية".
وأضاف: "إننا نحاول أن تكون أسلحتنا في هذا المجال آلية وذكية ودقيقة".
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