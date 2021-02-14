استمرار الهزات الأرضية بشمال شرق اليابان

طوكيو- (د ب أ):

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية السكان بشمال شرق البلاد بأن يبقوا في حالة من اليقظة، حيث وقعت عدة هزات أرضية عقب الزلزال الذي بلغت شدته 3ر7 درجة ووقع الليلة الماضية.

وحذرت الهيئة من وقوع هزات أرضية بقوة الزلزال الأول، واحدة تلو الأخرى، خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وتتواصل الهزات الأرضية قبالة سواحل مقاطعة فوكوشيما.

وتابعت الهيئة أنه بداية من الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وقع زلزال بقوة أربع درجات واثنان بقوة ثلاث وعشرة بقوة درجتين و22 بقوة درجة واحدة.

وهناك تقارير عن حدوث انهيارات أرضية وأضرار في المباني.

وكان أكثر من 150 شخصا قد أصيبوا في اليابان بعد ما ضرب زلزال بلغت قوته 3ر7 درجة على مقياس ريختر مقاطعة فوكوشيما في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حيث شعر سكان العاصمة طوكيو على بعد أكثر من 200 كيلومتر بقوة الزلزال، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأفادت محطة تلفزيونية تابعة لهيئة الإذاعة اليابانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بأن ما لا يقل عن 96 شخصا أصيبوا في محافظتي فوكوشيما ومياجي وفي منطقة كانتو التي تضم طوكيو.