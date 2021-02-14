أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

لليوم التاسع.. مظاهرات حاشدة في ميانمار للإفراج عن الزعيمة أونج سان سو تشي

03:32 م الأحد 14 فبراير 2021
لليوم التاسع.. مظاهرات حاشدة في ميانمار للإفراج عن الزعيمة أونج سان سو تشي

زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي

نايبيداو- (أ ش أ):

خرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع في مدن ميانمار الرئيسية، لليوم التاسع على التوالي، مطالبين بالإفراج عن الزعيمة أونج سان سو تشي المحتجزة منذ أن أطاح جيش ميانمار بحكومتها المنتخبة في الأول من فبراير الجاري.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، أن كثيرا من المحتجين في جميع أنحاء ميانمار رفعوا صورا لسو تشي، فيما أطلق سائقو الحافلات أبواقها احتجاجا.

وتجمع السكان في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت للقيام بدوريات في شوارع يانغون وماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد، خوفا من المداهمات ووقوع جرائم بعد أن أمر المجلس العسكري بالإفراج عن آلاف السجناء.. فيما أعاد الجيش العمل بقانون يطالب المواطنين بالإبلاغ عن أي شخص يزورهم خلال الليل، وسمح لقوات الأمن باحتجاز المشتبه بهم وتفتيش الممتلكات الخاصة دون إذن المحكمة، وأمر باعتقال مؤيدين معروفين للاحتجاجات.

يذكر أن العسكريين بقيادة الجنرال مين أونج هلاينج سيطروا على السلطة في ميانمار في الأول من فبراير الجاري، وأعلنوا حالة الطوارئ لمدة عام، واعتقلوا القيادة المدنية للبلاد، ردا على ما وصفوه بـ"تزوير نتائج الانتخابات".. وعلى إثر ذلك شهدت ميانمار مظاهرات احتجاج، بينما أدان مجلس الأمن الدولي والعديد من الدول هذه الأحداث، داعيين إلى الإفراج عن السياسيين المعتقلين.

هذا المحتوى من

أونج سان سو تشي مظاهرات ميانمار انقلاب ميانمار

الخبر التالى:

استمرار الهزات الأرضية بشمال شرق اليابان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173202

    عدد المصابين

  • 134638

    عدد المتعافين

  • 9935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا