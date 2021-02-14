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انشاء محكمة خاصة في إيران والعراق للتحقيق باغتيال سليماني والمهندس

02:20 م الأحد 14 فبراير 2021
انشاء محكمة خاصة في إيران والعراق للتحقيق باغتيال سليماني والمهندس

السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي

وكالات:

أعلن السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، عن تشكيل محكمة خاصة لأول مرة في إيران والعراق للتحقيق في اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، حسبما نقلت وكالة فارس الإيرانية.

وقال مسجدي، إنه "لا يمكن توقع أن تتخذ المحاكم الدولية إجراءات فعالة في قضية اغتيال سليماني والمهندس"، مضيفا أن "المتهمين الأوائل في هذه القضية هم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقادة أمريكيون"، معتبرا أن "تدويل القضية بمعنى تقديم الملف للمحاكم الدولية، ليس مناسبا لأن هذه المحاكم تخضع لتأثير الأمريكيين، وبالتالي فإن هذه العملية لا يمكن أن تكون مثمرة أبدا".

وأوضح السفير مسجدي أن هذا الموضوع "نوقش وتمت متابعته خلال زيارة رئيس السلطة القضائية، آية الله الرئيسي إلى العراق"، واصفا العلاقات الإيرانية - العراقية بأنها واسعة ومتنامية.

وقتل سليماني والمهندس في 3 يناير 2020، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

إيرج مسجدي إيران العراق اغتيال سليماني والمهندس قاسم سليماني أبو مهدي المهندس

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