أنباء حول مقتل زعيم "طالبان" بانفجار في باكستان
وكالات:
نقلت صحيفة "هشت صبح" الأفغانية عن مصادر باكستانية قولها إن زعيم حركة "طالبان" الأفغانية الملا هب الله أخوندزاده قتل في انفجار، من دون أن يؤكد أي مصدر رسمي أو ينفي حتى الآن النبأ.
وذكرت الصحيفة الأفغانية، أن الانفجار وقع في منطقة محمية في منطقة "شالو بافاري" بمدينة كويتا في إقليم بلوشستان الباكستاني.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن سيارة مفخخة انفجرت في تجمع لـ"طالبان" في منطقة شمتال بإقليم بلخ، مما أسفر عن مقتل عدد من أعضاء الحركة وإصابة آخرين.
وبحسب التقارير، أوقع انفجار أمس في مسجد بمحافظة بلخ 30 قتيلًا من أعضاء "طالبان"، بينهم 6 أجانب.
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