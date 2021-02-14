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السجن عامين بحق وزير عراقي أسبق بتهمة الفساد

01:01 م الأحد 14 فبراير 2021
السجن عامين بحق وزير عراقي أسبق بتهمة الفساد

محكمة عراقية

بغداد- (د ب أ):

قضت محكمة الجنايات العراقية المختصة بنظر دعاوى النزاهة في بغداد/ الكرخ بالحبس الشديد لمدة عامين ضد وزير البلديات والاشغال الأسبق رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب لإخلاله بعقد نصب وتجهيز 17 معمل إسفلت بقيمة 25 مليون دولار في عام 2007.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، الأحد، أن المحكمة قضت أبضا بنفس العقوبة بحق هاشم عبد الزهرة عزيز الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة ذاتها .

وأضاف أن المحكمة أعطت الحق لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها ذلك الإخلال.

وشغل الوزير المدان المنصب خلال الولاية الأولى لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

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