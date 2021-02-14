أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

المجلس العسكري في ميانمار يُقر تعديلا يمنحه مزيدا من السلطات

12:27 م الأحد 14 فبراير 2021
المجلس العسكري في ميانمار يُقر تعديلا يمنحه مزيدا من السلطات

جيش ميانمار

يانجون - (د ب ا):

أقر الجيش في ميانمار تعديلا على قانون حالي بشأن حقوق الخصوصية والأمن، مما يعطيه المزيد من الصلاحيات لاحتجاز الأشخاص لفترات أطول وتقييد اتصالاتهم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المجلس العسكري، بقيادة مين أونج هلاينج، وقع القانون الذي من شأنه جعل تنفيذ عمليات الاعتقال وتفتيش المنشآت الخاصة يتم بدون مذكرة تفتيش، بحسب ما قاله مكتب رئيس أركان قطاع الدفاع.

كما يتيح التعديل الاطلاع على الاتصالات والحصول على معلومات شخصية من هواتف الشركات وقراءة الرسائل الخاصة .

وسوف يستمر العمل بالتعديل خلال فترة رئاسة مجلس إدارة الدولة، وهى هيئة تم تشكيلها لرئاسة ميانمار عقب سيطرة الجيش على السلطة مطلع هذا الشهر.

وكان الجيش قد قام في الأول من فبراير الجاري باحتجاز الزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو تشي وقادة سياسيين، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، وأبطل فوز حزب سو تشي في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي.

ودعت سو تشي مواطني البلاد لمعارضة سيطرة الجيش على السلطة، ووصفت هذه الخطوة بأنها "محاولة لإعادة الدولة لحكم الديكتاتورية العسكرية".

جيش ميانمار ميانمار المجلس العسكري في ميانمار

الخبر التالى:

مسبار الأمل يرسل أول صورة للمريخ.. وبن زايد: لحظة فارقة بتاريخ الإمارات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173202

    عدد المصابين

  • 134638

    عدد المتعافين

  • 9935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد قليل.. وزير التعليم يعلن قرارات جديدة بشأن الامتحانات والتيرم الثاني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا