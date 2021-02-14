مناورات للجيش الإيراني على الحدود مع العراق
طهران- (د ب أ):
أعلن حاكم مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غربي إيران، أن قوات الجيش المتواجدة في هذه المنطقة ستجري اليوم الأحد مناورات في الشريط الحدودي للمدينة المتاخمة للعراق.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مراد علي تاتار قوله إن "المناورات ستجري بمشاركة القوات المسلحة المتواجدة في هذه المنطقة لاستعراض قدراتها".
وأضاف: "بفضل التواجد المقتدر للقوات المسلحة، فإن الأمن مستتب في حدود مدينة قصر شيرين على امتداد 186 كيلومترًا مع العراق".
وقال: "قواتنا المسلحة في أتم جهوزية واستعداد، ولن تسمح لأحد بالعدوان على البلاد".
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