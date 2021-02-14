أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

مناورات للجيش الإيراني على الحدود مع العراق

10:31 ص الأحد 14 فبراير 2021
مناورات للجيش الإيراني على الحدود مع العراق

الجيش الإيراني

طهران- (د ب أ):

أعلن حاكم مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غربي إيران، أن قوات الجيش المتواجدة في هذه المنطقة ستجري اليوم الأحد مناورات في الشريط الحدودي للمدينة المتاخمة للعراق.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مراد علي تاتار قوله إن "المناورات ستجري بمشاركة القوات المسلحة المتواجدة في هذه المنطقة لاستعراض قدراتها".

وأضاف: "بفضل التواجد المقتدر للقوات المسلحة، فإن الأمن مستتب في حدود مدينة قصر شيرين على امتداد 186 كيلومترًا مع العراق".

وقال: "قواتنا المسلحة في أتم جهوزية واستعداد، ولن تسمح لأحد بالعدوان على البلاد".

الجيش الإيراني العراق الحدود مع العراق مناورات للجيش الإيراني

الخبر التالى:

بوتين لخصوم روسيا: نجاحاتنا تُزعجكم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 173202

    عدد المصابين

  • 134638

    عدد المتعافين

  • 9935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا