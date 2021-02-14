الدنمارك: اكتشاف السلالة المتحورة من كورونا لدى 25% من المصابين
كوبنهاجن - (أ ش أ):
أعلن معهد الصحة الدنماركي اليوم الأحد اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا التي سجلت لأول مرة في بريطانيا، لدى أكثر من 25% من مصابي كورونا.
وأشارت التقارير الأولية للمعهد - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أنه تم اكتشاف السلالة "بي.1.1.7" بين 28.5% من العينات المتسلسلة من الأسبوع الأول من شهر فبراير وحتى الـ12 منه".
ولفت إلى أنه تم رصد الطفرة البريطانية من الفيروس لأول مرة بالدنمارك في العينات المأخوذة في 14 نوفمبر، موضحة أنه حتى الآن، تم اكتشاف السلالة المتحورة لدى 1859 شخصا في الدنمارك.
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