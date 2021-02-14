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فنزويلا تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

12:39 ص الأحد 14 فبراير 2021
فنزويلا تتسلم 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

ديلسي رودريجيز

كاراكاس - (د ب أ)

قالت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريجيز، للتلفزيون الحكومي، إن فنزويلا تلقت أول 100 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك في" الروسي، أمس السبت.

وذكرت رودريجيز، أن العقوبات الأمريكية على فنزويلا حالت دون شراء المزيد من اللقاحات، وأوضحت أن هذه الدفعة الأولى ستستخدم لتطعيم "القطاعات الأكثر ضعفا، والعاملين بمجال الصحة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال السفير الروسي سيرجي ميليك باجداساروف إن شحنة لقاح سبوتنيك تعد رمزا للصداقة والتعاون بين روسيا وفنزويلا.

وسجلت فنزويلا 132259 حالة إصابة بفيروس كورونا و1267 حالة وفاة.

ديلسي رودريجيز نائبة رئيس فنزويلا لقاح سبوتنيك-V العقوبات الأمريكية لقاح كورونا فيروس كورونا

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