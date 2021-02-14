بيلوسي: الجمهوريون بمجلس الشيوخ "جبناء" ودافعوا عن مواقعهم السياسية

وكالات

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن الجمهوريين بمجلس الشيوخ كانوا جبناء، ودافعوا عن مواقعهم السياسية ولم يدافعوا عن الدستور الأمريكي.

وتابعت بيلوسي في مؤتمر صحفي مساء السبت، عقب براءة ترامب من تهمة التحريض على التمرد خلال جلسات محاكمته بمجلي الشيوخ، أن أكاذيب تزوير الانتخابات شجعت على اقتحام الكونجرس.

وأكدت أنهم خرجوا أقوى بعد المحاكمة رغم تبرئة ترامب من التحريض على التمرد.

ووجهت الشكر لفريق الادعاء بمحاكمة ترامب، مشيرة إلى أنها فخورة بما قدمه فريق الادعاء خلال المحاكمة.

من جانبهم أكد أعضاء فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنهم فخورون بما قاموا به خلال المساءلة.

وتابعوا في مؤتمر صحفي بعد تبرئة ترامب من تهمة التحريض على التمرد بمجلس الشيوخ، أنهم تمكنوا من رد الاعتبار للمؤسسة التشريعية.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء السبت، إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، إثر أعمال الشغب التي وقعت في ٦ يناير الماضي واقتحام الكونجرس تزامنًا مع جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.

وصوت المجلس لصالح تبرئة ترامب من تلك التهمة، وصوت ٥٧ عضوًت بإدانة ترامب، فيما رفض ٤٣ عضوًا للإدانة.

وفشل الديمقراطيين في الحصول على الدعم الكافي من الجمهوريين لإدانة ترامب.

واحتاج الديمقراطيين إلى ١٧ صوتًا لإدانة ترامب.

وقبل التصويت قدم الادعاء وفريق ترامب القانوني مرافعة ختامية، بعد الاتفاق على عدم استدعاء شهود للمحاكمة.