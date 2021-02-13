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مصر تدين استهداف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان بكابول

11:12 م السبت 13 فبراير 2021
مصر تدين استهداف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان بكابول

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات اليوم السبت الهجوم الوحشي الذي استهدف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان بالعاصمة كابول، والذي أسفر عن مقتل خمسة من عناصر مديرية جهاز الحماية الأفغاني المرافق للقافلة.

وأعربت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية- عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان الصديقة ولأسر الضحايا.

وأكدت مصر على وقوفها، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، وفي التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.

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