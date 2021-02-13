مصر تدين استهداف قافلة أممية لتقديم المساعدة في كابول
وكالات
أدانت مصر بأشد العبارات، الهجوم الوحشي الذي استهدف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل خمسة من عناصر مديرية جهاز الحماية الأفغاني المرافق للقافلة، بحسب بيان وزارة الخارجية، اليوم السبت.
وتعرب مصر عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان الصديقة ولأسر الضحايا.
وأكدت وزارة الخارجية على وقوف مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، وفي التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
172602
عدد المصابين
-
134215
عدد المتعافين
-
9899
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
108249283
عدد المصابين
-
80275823
عدد المتعافين
-
2376195
عدد الوفيات
إعلان