مصر تدين استهداف قافلة أممية لتقديم المساعدة في كابول

وكالات

أدانت مصر بأشد العبارات، الهجوم الوحشي الذي استهدف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل خمسة من عناصر مديرية جهاز الحماية الأفغاني المرافق للقافلة، بحسب بيان وزارة الخارجية، اليوم السبت.

وتعرب مصر عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان الصديقة ولأسر الضحايا.

وأكدت وزارة الخارجية على وقوف مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، وفي التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.