أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

مصر تدين استهداف قافلة أممية لتقديم المساعدة في كابول

10:35 م السبت 13 فبراير 2021
مصر تدين استهداف قافلة أممية لتقديم المساعدة في كابول

وزارة الخارجية المصرية

وكالات

أدانت مصر بأشد العبارات، الهجوم الوحشي الذي استهدف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل خمسة من عناصر مديرية جهاز الحماية الأفغاني المرافق للقافلة، بحسب بيان وزارة الخارجية، اليوم السبت.

وتعرب مصر عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان الصديقة ولأسر الضحايا.

وأكدت وزارة الخارجية على وقوف مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة سلسلة الهجمات الغاشمة التي تعرضت لها البلاد مؤخراً، وفي التصدي لكافة أشكال العنف والتطرُف والإرهاب.

وزارة الخارجية المصرية مصر كابول مديرية جهاز الحماية الأفغاني أفغانستان الإرهاب التطرُف

الخبر التالى:

في زمن كورونا.. دراسة تكشف تأثير التعاطي المُفرط لـ "فيتامين سي" و"الزنك"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 172602

    عدد المصابين

  • 134215

    عدد المتعافين

  • 9899

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 108249283

    عدد المصابين

  • 80275823

    عدد المتعافين

  • 2376195

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجلس الشيوخ الأمريكي يُبرىء ترامب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا