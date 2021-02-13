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حريق في مئات شاحنات صهاريج الوقود على الحدود الأفغانية الإيرانية

08:14 م السبت 13 فبراير 2021
حريق في مئات شاحنات صهاريج الوقود على الحدود الأفغانية الإيرانية

ارشيفية

كابول - (د ب أ)

قال مسؤولون اليوم السبت، إن المئات من شاحنات الصهاريج التى تنقل الوقود لحق بها الدمار إثر حريق ضخم في بلدة على الحدود بين أفغانستان وإيران.

وقالت الشرطة ومسؤولو الصحة إن 17 شخصًا، أحدهم في حالة حرجة، تم نقلهم إلى مستشفى إقليمي بالقرب من بلدة إسلام قلعة الحدودية في إقليم هرات غربي أفغانستان.

ومع ذلك، لم يتضح العدد الإجمالي للضحايا، حيث اضطرت خدمات الطوارئ إلى البقاء على مسافة آمنة من الحريق.

وقال مسؤول حدودي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن شاحنة صهريج لنقل الوقود انفجرت لأسباب غير معروفة، مما أدى إلى تفاعل وانتشار متسلسل للنيران.

وقال المسؤول مهر الله بالوش إن النيران دمرت نحو 400 شاحنة.

وأظهرت صور من مكان الحادث آثار انفجارات وألسنة اللهب وسحابة كبيرة من الدخان الأسود.

وقال بالوش إن إيران أرسلت 12 عربة إطفاء للمساعدة في إخماد الحريق، لكن لم يتم توفير مساعدة من الجو.

وذكر حاكم الولاية وحيد قتالى أن رجال الإطفاء الأفغان طلبوا مساعدة من الجو من قوات الجيش الأفغاني وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في البلاد.

وقال قتالى إن الحريق تسبب بخسارة مالية ضخمة للقطاع الخاص والبنية التحتية العامة. ويبدو أن مكتب الجمارك في إسلام قلعة قد احترق.

ولم يتضح سبب الحريق على الفور، لكن الشرطة تشتبه في أنه قد يكون نتيجة تسرب من صهريج وقود.

كابول حريق الحدود الأفغانية الإيرانية

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