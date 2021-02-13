تسجيل 4 إصابات يكورونا لأشخاص تلقوا اللقاح بالكامل في ولاية أوريجون الأمريكية
واشنطن - (أ ش أ):
سجلت ولاية أوريجون الأمريكية أول أربع إصابة لأشخاص تم تلقيهم تلقيح كامل ضد فيروس كورونا، وفق البروتوكول الصحي المعتمد من قبل السلطات.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، أن أربعة أشخاص أصيبوا بالفيروس رغم مرور وقت كاف على تطعيمهم بجرعتين من اللقاحات المتوفرة والمعتمدة رسميا، مشيرة إلى أن الحالات تجعل من أوريجون أولى الولايات التي تشهد ما يسمى بحالات الاختراق، حيث يصاب شخص بالفيروس رغم تلقيحه.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
172602
عدد المصابين
-
134215
عدد المتعافين
-
9899
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
108249283
عدد المصابين
-
80275823
عدد المتعافين
-
2376195
عدد الوفيات
إعلان