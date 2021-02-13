تسجيل 4 إصابات يكورونا لأشخاص تلقوا اللقاح بالكامل في ولاية أوريجون الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

سجلت ولاية أوريجون الأمريكية أول أربع إصابة لأشخاص تم تلقيهم تلقيح كامل ضد فيروس كورونا، وفق البروتوكول الصحي المعتمد من قبل السلطات.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، أن أربعة أشخاص أصيبوا بالفيروس رغم مرور وقت كاف على تطعيمهم بجرعتين من اللقاحات المتوفرة والمعتمدة رسميا، مشيرة إلى أن الحالات تجعل من أوريجون أولى الولايات التي تشهد ما يسمى بحالات الاختراق، حيث يصاب شخص بالفيروس رغم تلقيحه.