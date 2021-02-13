أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

حادث تصادم كبير على في إيطاليا بسبب تساقط الثلوج

06:33 م السبت 13 فبراير 2021
حادث تصادم كبير على في إيطاليا بسبب تساقط الثلوج

ارشيفية

تورينو - (د ب أ)

وقع تصادم جماعي للسيارات على طريق سريع في منطقة جبال الألب الإيطالية، اليوم السبت، بسبب تساقط الثلوج.

وقالت إدارة الإنقاذ بالمنطقة إن 25 سيارة تصادمت مع بعضها على الطريق السريع رقم "إيه 32" غربي مدينة تورينو على مقربة من الحدود الفرنسية.

وأدى الحادث إلى مقتل شخص واحد.

وقالت قوة الإنقاذ إن عشرين شخصًا آخرين ما يزالون عالقين داخل سياراتهم حتى الآن.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية، أن حالة من الذعر سادت بين سائقي السيارات.

وأضافت الوكالة نقلا عن إدارة الشرطة في تورينو أن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا بجروح.

ونقلت الوكالة عن سائق قوله: "كان الطريق عبارة عن طبقة من الجليد وقد فقدت السيطرة على سيارتي".

وقع الحادث وفقًا للوكالة قبل دخول نفق قريب من بلدة سالبرتراند (بيمونت) الواقعة على ارتفاع ألف متر فوق سطح الأرض.

ويبعد هذا المكان عن الحدود الفرنسية بحوالي 25 كيلومترًا.

حادث تصادم يطاليا تساقط الثلوج

الخبر التالى:

تسجيل 4 إصابات يكورونا لأشخاص تلقوا اللقاح بالكامل في ولاية أوريجون الأمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 172602

    عدد المصابين

  • 134215

    عدد المتعافين

  • 9899

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 108249283

    عدد المصابين

  • 80275823

    عدد المتعافين

  • 2376195

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لحسم موقف الدراسة والامتحانات.. بدء اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مدبولي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا