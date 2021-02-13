انقطاع التيار الكهربي عن 950 ألف منزل في اليابان جراء الزلزال
وكالات:
قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، مانابو ساكاي، إن الزلزال القوي الذي ضرب فوكوشيما في شمال شرق اليابان، أدى إلى انقطاع التيار الكهربي عن 950 ألف منزل وإصابة 4 أشخاص، فضلا عن اندلاع حرائق.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم السبت إن "950 ألف منزل من دون كهرباء بعد الزلزال"، لافتًا إلى إصابة 4 أشخاص على الأقل.
وضرب زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، شمال شرق اليابان، صباح اليوم السبت.
وأكدت هيئة مسح الزالزل في اليابان أنه لا يوجد خطر من وقوع تسونامي.
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