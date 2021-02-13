جنوب أفريقيا تُعيد فتح الحدود البرية في 15 فبراير
كيب تاون - (د ب أ)
تعتزم جنوب أفريقيا إعادة فتح 20 معبرًا بريًا حدوديًا أمام عمليات السفر المعتاد في 15 فبراير الجاري، وذلك بعد أن أغلقتها البلاد في يناير الماضي، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن وزارة الشؤون الداخلية اليوم السبت، أن الأشخاص الذين يحملون إثباتا على عدم إصابتهم بالفيروس سيتم السماح لهم بدخول البلاد.
وأضافت الوزارة أن الذين يحاولون دخول البلاد ومعهم نتائج مزورة لاختبارات الكشف عن الفيروس، سيحرمون من دخول البلاد لمدة خمسة أعوام.
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