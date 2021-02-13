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وزير الصحة البريطاني: نأمل في تحول "كورونا" إلى مرض قابل للعلاج بحلول نهاية العام

05:43 م السبت 13 فبراير 2021
وزير الصحة البريطاني: نأمل في تحول "كورونا" إلى مرض قابل للعلاج بحلول نهاية العام

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

لندن - (أ ش أ):

أعرب وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم /السبت/ عن أمله في أن يصبح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مرضا قابلا للعلاج بحلول نهاية العام الجاري، تزامنا مع إطلاق الحكومة البريطانية حملة جديدة لتشجيع الناس على الموافقة على تلقي لقاح كورونا وسط نفور مستمر وسط بعض المجموعات.

وقال هانكوك - في تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية - "نأمل في أن تتحول عدوى كورونا إلى مرض آخر يمكننا التعايش معه مثل الإنفلونزا"، موضحا أن ذلك يمكن تحقيقه عبر اللقاحات وطرق العلاج الجديدة.

ودعا هانكوك كل من يزيد عمره على 70 عاما ولم يتلق جرعته الأولى بعد، أن يتواصل مع وزارة الصحة البريطانية خلال هذا الأسبوع لحجز موعد تلقي الجرعة الأولى، مشددا على أن "اللقاحات هي الطريق إلى نهاية هذه الجائحة".

بدورها، رأت الصحيفة أن مجلس الوزراء البريطاني واثق من قدرته على إنجاز هدفه بتلقيح كل كبار السن ممن يزيد عمرهم على 70 عاما بحلول الاثنين المقبل، حيث تم بالفعل تلقيح 14 مليونا من ضمن 15 مليون شخص تم تصنيفهم ضمن الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

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مات هانكوك وزير ‏الصحة البريطاني فيروس كورونا

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