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محاكمة ترامب: هل سيبرئ الجمهوريون ترامب؟

03:51 م السبت 13 فبراير 2021
محاكمة ترامب: هل سيبرئ الجمهوريون ترامب؟

دونالد ترامب

واشنطن- (بي بي سي):

يستأنف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت جلسات محاكمة الرئيس السابق "دونالد ترمب، بعد شهر تقريبا من اتهامهم له بالتحريض على العصيان، عقب اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس المعروف بـ"الكابيتول" في واشنطن في 6 يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يصوت على الحكم اليوم، ومن المستبعد أن يدان ترامب في تلك المحاكمة، لأن الأغلبية في الحزب الجمهوري لاتزال تدين بالولاء للرئيس السابق، ويحتاج الديمقراطيون إلى 17 صوتا من أصوات الجمهوريين لإدانة ترامب.

ونظراً إلى شعبية ترامب لدى اليمين، فقد ينجو من هذه الجولة، لكنه لن ينجو تماما، ففي جورجا يستعد عدد من المسؤولين لرفع قضية ضده وهناك قضية مالية في نيويورك قد ترفع أيضا.

وكما قال أحد المعلقين في الإعلام الأمريكي إن نهاية المحاكمة في الكونغرس ستكون فقط البداية.

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