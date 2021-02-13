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عيد السنة القمرية في الصين يحل بدون احتفالات في ظل كورونا

12:20 م السبت 13 فبراير 2021
عيد السنة القمرية في الصين يحل بدون احتفالات في ظل كورونا

الصين

بكين- (بي بي سي):

قالت هيئة سكة الحديد في الصين إن عدد الركاب في الأسبوعين الماضيين قد انخفض بنسبة 70 في المئة تقريبًا ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتزداد عادة بشكل كبير أعداد المسافرين في هذا الوقت من العام إذ يسافر الناس إلى جميع أنحاء الصين للاحتفال بعيد السنة القمرية مع عائلاتهم.

ويبدو أن دعوات الحكومة لتجنّب السفر تمت الاستجابة لها تماما، كما انخفضت إلى حد بعيد نسبة المسافرين بالطائرات والحافلات.

ولم تسجل السلطات أي حالات إصابة محلية جديدة بالمرض لليوم السادس على التوالي.

وصادف يوم أمس 12 فبراير، عيد رأس السنة القمرية أو عيد الربيع.

وحسب التقويم الصيني، ودّع العالم أمس الجمعة عام "الفأر"واستقبل عام "الثور"،وهذه السنة هي عام 4719.

هذا المحتوى من

الصين بكين هيئة سكة الحديد

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