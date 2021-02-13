لقاح فيروس كورونا لن يكون ناجعا لو لم يشمل الدول الفقيرة

لندن- (بي بي سي):

حذر كبار العلماء من أن الأمر سيستغرق سنوات للسيطرة على الوباء ما لم تحصل البلدان الفقيرة على اللقاحات بشكل أسرع.

كما حذّر اختصاصيون في علم الأمراض من أن عمليات التلقيح ضدّ فيروس كوفيد-19 بمفردها لن تكون قادرة على القضاء على هذا الوباء، ما لم تحصل جميع البلدان على جرعات اللقاح بطريقة عاجلة، وعادلة.

و قال الخبراء في مقال نشرته مجلة "ذا لانست" الطبيّة، إن جرعات اللقاحات يجب أن تكون رخيصة ومتاحة ولابد من توفير التكنولوجيا للدول الناميةلتمكينها من إنتاج اللقاح محليًا.

ومن المتوقع أن يؤدي ظهور سلالات جديدة للفيروس من تأخر القضاء على فيروس كوفيد-19.

وحثّ العلماء على توفير المزيد من التمويل لمشروع كوفاكس الذي تقوده الأمم المتحدة لإيصال اللقاحات إلى أفقر دول العالم ، وعبّروا عن خشيتهم من أن عدم توفير اللقاح للجميع وبالسرعة اللازمة لن يساعد في القضاء على الوباء.