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الدنمارك ترصد سلالة كورونا "البريطانية" في أكثر من 25 % من المصابين

07:29 ص السبت 13 فبراير 2021
الدنمارك ترصد سلالة كورونا "البريطانية" في أكثر من 25 % من المصابين

أرشيفية

كوبنهاجن- (د ب أ):
تم اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا الآن في أكثر من 25 % من اختبارات التي تم إجراؤها في الدنمارك ، وفقًا لمعهد الصحة الدنماركي .

وأشارت التقارير الأولية للمعهد إلى أنه تم اكتشاف السلالة "بي. 1.1.7" في 5ر28 % من العينات المتسلسلة من الأسبوع الأول من الشهر الجاري وحتى يوم الجمعة.

وقبل أسبوع، كانت النسبة تبلغ 3ر20 % و1ر2 % فقط في مطلع العام. ويتم تحديث الأرقام باستمرار وبالتالي فهي لا تزال عرضة للتغيير.

وتم رصد السلالة البريطانية من الفيروس لأول مرة في الدنمارك في العينات المأخوذة في 14 نوفمبر.

وحتى الآن ، تم اكتشاف السلالة البريطانية عند 1859 شخصًا في الدنمارك.

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