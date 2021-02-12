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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 107.8 مليون والوفيات 2.37 مليون

09:15 م الجمعة 12 فبراير 2021
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 107.8 مليون والوفيات 2.37 مليون

فيروس كورونا

نيويورك - (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم تجاوز 8ر107 مليون حتى اليوم الجمعة.

وكشفت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة " بلومبرج" للأنباء، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 107 ملايين و875 ألف و 339 حالة.

وبحسب البيانات، أودى المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، والمعروف رسميا باسم " كوفيد-19"، بحياة مليونين و 370 ألف شخص.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا كوفيد 19

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